Гастроэнтеролог Кашух порекомендовала съедать не более двух-трех блинов в день

Масленица — время, когда многие не могут устоять перед пышными блинами. Однако переедание может привести к ухудшению самочувствия. Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала URA.RU , сколько блинов можно есть без вреда для здоровья и что делать, если вы переели.

По словам Кашух, блины — сытная и калорийная еда. Она советует ориентироваться на самочувствие и следить, чтобы дневной рацион оставался сбалансированным. Врач рекомендует съедать не более двух-трех блинов в день, если у человека нет проблем с пищеварением и лишним весом. Для дошкольников и младших школьников дневная порция будет чуть меньше — один-два блина.

«Это условные рекомендации, так как все зависит от калорийности самого блина и начинки», — объяснила гастроэнтеролог.

Врач рекомендует есть блины за завтраком или обедом, так как для ужина такая еда может оказаться слишком тяжелой.

Особенно калорийными блины делают сгущенное молоко, варенье, джемы, шоколад, жирная сметана и сливочное масло. Относительно легкие начинки — нежирный творог, ягоды, кусочки фруктов. Главное правило: любая начинка должна быть умеренной.

Чтобы понять, что вы переели блинов, прислушивайтесь к организму. Переедание дает о себе знать чувством распирания изнутри. В таком состоянии хочется прилечь и не двигаться.

При появлении ощущения перенасыщения едой не рекомендуется ложиться. По мнению врача, в положении лежа давление на желудок возрастает, что может спровоцировать изжогу. Также противопоказаны быстрый бег, прыжки, интенсивные наклоны. Из-за этого могут появиться боли в животе и тошнота. С напитками на сытый желудок тоже стоит быть осторожнее. Запивать блины газировкой и сладкими соками — не лучшая идея, так как они только усилят дискомфорт.

Гастроэнтеролог предостерегла от опасного мифа об искусственном вызывании рвоты при переедании. Это грозит разрывом слизистой оболочки, кровотечением, аспирацией рвотных масс в дыхательные пути. Единственный случай, когда рвота допустима, — если вы съели заведомо испорченный продукт и организм сам подает сигнал к очищению.