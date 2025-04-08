Гастроэнтеролог Кашух: орехи снижают риск ишемической болезни на 20%

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала сайту «Известия» о пользе орехов для организма.
По словам специалиста, орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые укрепляют сердце и снижают риск ишемической болезни на 20%. Антиоксиданты и магний в орехах защищают клетки от свободных радикалов и снимают стресс. Витамин В6 улучшает работу нервной системы, а аминокислоты способствуют здоровому сну.
Однако орехи имеют высокую калорийность и могут вызывать аллергии. Кашух посоветовала употреблять около 20-30 граммов орехов в день, чтобы избежать набора веса и аллергических реакций.
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