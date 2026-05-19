Гастроэнтеролог Кашух объяснила пользу между кефиром и йогуртом для микрофлоры

Кефир и йогурт — популярные кисломолочные продукты, которые ценят за освежающий вкус и положительное влияние на пищеварение. Оба продукта содержат живые пробиотические бактерии, но их микробный состав различается. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала URA.RU , что йогурт сквашивают с помощью двух основных штаммов бактерий — Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus.

Кефир же готовят на кефирных грибках, которые представляют собой сложный симбиоз более 10 видов бактерий и дрожжей. Благодаря этому кефир содержит в разы больше пробиотических единиц, чем традиционный йогурт.

Однако это не значит, что йогурт менее полезен. Оба продукта приносят организму комплексную пользу. В процессе ферментации молочный белок частично расщепляется, что облегчает его усвоение даже для людей с чувствительностью к лактозе. Кальций из кисломолочных продуктов всасывается гораздо эффективнее, чем из обычного молока, что делает их важным инструментом профилактики остеопороза.

«Йогурт более мягко, чем кефир, воздействует на пищеварительную систему и хорошо подходит для тех, кто впервые вводит кисломолочные продукты в рацион. А для более мощной пробиотической поддержки микробиома лучше выбирать кефир», — посоветовала гастроэнтеролог.

При этом врач подчеркнула, что разница между ними хоть и есть, но не настолько критична.

«Выбор между йогуртом и кефиром — вопрос, скорее, пищевого разнообразия, чем пользы», — добавила Кашух.