Гастроэнтеролог Кашух напомнила о зимней активизации рвотной болезни

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о росте активности норовируса в холодное время года. Этот патоген вызывает гастроэнтериты и может быть крайне заразным, отметила эксперт в беседе с RT .

По ее словам, так называемая зимняя рвотная болезнь передается фекально-оральным путем и может сохраняться на поверхностях до четырех недель. Заражение происходит при контакте с загрязненными поверхностями или аэрозольным путем во время рвоты больного.

Врач подчеркнула, что инфекция развивается стремительно, вызывая рвоту, диарею и боли в животе. Особую опасность норовирус представляет для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Кашух рекомендовала соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать поверхности хлорсодержащими средствами. Также важно проветривать помещения и соблюдать изоляцию при заболевании.