Гастроэнтеролог Кашух напомнила, что перекус школьника должен состоять из сложных углеводов и белка

Гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух поделилась с RT советами о том, какие продукты стоит давать детям с собой в школу, а какие лучше исключить.

Специалист отметила, что не стоит класть в ланч-бокс быстропортящиеся продукты: салаты с майонезом, бутерброды с рыбой, нарезанные арбуз и дыню, свежие ягоды, свежевыжатые соки, молоко, перелитое из оригинальной упаковки, а также творожные продукты.

Кашух подчеркнула, что основу полезного перекуса должны составлять сложные углеводы и белок. В качестве примеров она привела цельнозерновые хлебцы или лаваш с начинкой, которые можно дополнить ветчиной из индейки или курицы, вареными яйцами и сыром. Также допустимо положить ультрапастеризованное молоко в небольшом тетрапаке с трубочкой.

Свежие овощи и фрукты — обязательный компонент здорового перекуса. Они обеспечивают организм витаминами и улучшают вкус еды. Гастроэнтеролог обратила внимание, что некоторые фрукты, например бананы или персики, могут испортиться или помяться, поэтому их можно заменить фруктовыми чипсами без сахара или орехами.