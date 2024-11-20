Гастроэнтеролог Кардашова: стрессы и тревожные расстройства провоцируют синдром раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) характеризуется дискомфортом в области живота и сопровождается изменениями процесса опорожнения кишечника. Чаще всего недуг провоцируют стрессы и психоэмоциональное напряжение, рассказала «ФедералПресс» гастроэнтеролог София Кардашова.
По словам врача, кишечник активно взаимодействует с нервной системой посредством так называемой оси «мозг-кишечник». СРК диагностируется на основании общей клинической картины, при этом важно исключить ряд других органических заболеваний. Среди них — дивертикулез, целиакия, воспаления и онкологические патологии.
При лечении корректируется образ жизни и система питания, подключается психотерапия и медикаментозные препараты, в том числе и для стабилизации нервной системы, резюмировала Кардашова.
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