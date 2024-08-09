Гастроэнтеролог Кардашова рассказала, что температура пищи прямо влияет на скорость ее переваривания в организме

Врач-гастроэнтеролог София Кардашова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что температура пищи прямо влияет на скорость ее переваривания в организме. Например, слишком горящую еду употреблять не рекомендуется, так как она может спровоцировать ожога пищевода и желудка.

Человек, употребляющий горячую еду каждый день, может заработать эзофагит и гастрит. Кроме того, горячие напитки могут повредить слизистую ротовой полости.

По словам медика, пища умеренно горячей температуры переваривается значительно быстрее. Это объясняется тем, что организму не нужно тратить энергию на ее подогрев до нужной температуры. Что касается холодной еды, то ее чрезмерное потребление может привести к дискомфорту в желудке и замедлению переваривания, добавила врач.