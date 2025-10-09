Гастроэнтеролог Кардашова отметила, что отказ от тяжелой пищи поможет не допустить обострения гастрита осенью

Осенью многие сталкиваются с обострением гастрита, и этому есть несколько причин. Врач-гастроэнтеролог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» София Кардашова в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась своими знаниями о причинах и профилактике этого состояния.

По словам врача, на обострение гастрита влияют физиологические и психологические факторы. Во-первых, осенью меняется рацион: уменьшается количество свежих овощей и фруктов, а увеличивается — тяжелой и жирной пищи. Это перегружает желудок и может раздражать его слизистую.

Во-вторых, ослабление иммунитета. В борьбе с простудами многие принимают антибиотики и НПВП, которые негативно действуют на слизистую желудка. В-третьих, осенняя погода может снижать настроение и вызывать стресс, что напрямую влияет на желудок.

Гастроэнтеролог рекомендовала соблюдать несколько мер профилактики: пересмотреть рацион, отказаться от фастфуда и продуктов с консервантами, включить больше легкоусвояемых блюд. Также важно принимать лекарства с осторожностью и избегать самолечения, избавиться от вредных привычек и работать со стрессом, подчеркнула доктор.