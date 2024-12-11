По словам врача, данная патология характеризуется болевыми ощущениями в области эпигастрия. Они могут возникать как натощак, так и после приема пищи. Еще один тревожный сигнал — чувство переполненности желудка, которое появляется после употребления даже небольшого количества еды.

Медик посоветовала заняться медицинским обследованием при изжоге и горечи во рту. Если развилось внутреннее кровотечение, пациент столкнется с рвотой черного цвета, напоминающей кофейную гущу, добавил сайт «Аргументы и факты».