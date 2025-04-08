Гастроэнтеролог Кардашова: длительный стресс негативно влияет на пищеварение

При стрессе активируется симпатическая нервная система и происходит выброс адреналина и кортизола. Это приводит к сужению сосудов в желудочно-кишечном тракте. Как стресс воздействует на пищеварительную систему, рассказала гастроэнтеролог, специалист по заболеваниям ЖКТ и их влиянию на общую физиологию организма София Кардашова в беседе с сайтом «ФедералПресс».