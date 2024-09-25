Гастроэнтеролог Каневская: частое употребление мороженого вредно для сердца

Терапевт и гастроэнтеролог Светлана Каневская посоветовала внимательно следить за рационом при проблемах с сердцем. От некоторых блюд стоит отказаться, отметила эксперт в беседе с Lenta.ru .

По словам врача, пациентам с таким диагнозом вредны соль, сахар и трансжиры. Соответствующие продукты повышают давление, а также увеличивают риск инфаркта миокарда и сердечной недостаточности.

«Например, мороженое — слишком сладкий и жирный десерт, поэтому его частое употребление вредно для сердца», — отметила медик.

Кроме того, Каневская рекомендовала минимизировать в меню сладкие газировки, соки, чипсы и обработанное мясо, добавил сайт KP.RU.