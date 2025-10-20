Гастроэнтеролог Харлов разъяснил опасность и последствия сальмонеллеза

Врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал RT , что главной причиной заражения сальмонеллезом является игнорирование санитарных правил при работе с продуктами животного происхождения.

«Зачастую все это идет от птицы. В основном от курицы. В курином помете чаще всего содержится возбудитель», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что при сальмонеллезе возникают воспаления желудка и кишечника — гастроэнтерит, который опасен интоксикацией и обезвоживанием.

Гастроэнтеролог также предупредил, что заражение может привести к токсическому шоку, особенно у пожилых людей, детей и лиц с хроническими заболеваниями.