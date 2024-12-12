Гастроэнтеролог Харлов: крабовый салат и оливье на новогоднем столе лучше заменить на икру
Гастроэнтеролог Никита Харлов рекомендовал отказаться от крабового салата и оливье на новогоднем столе. Их лучше заменить на несколько банок икры, отметил врач в беседе с News.ru.
По словам специалиста, подобные меры помогут избежать пищевого отравления.
«Я бы советовал тазики с оливье и крабовыми салатами заменить на парочку банок икры, и люди гораздо лучше встретят Новый год, не отравятся ничем», — заявил эксперт.
Он также отметил, что соответствующее рыбное блюдо не способно спровоцировать интоксикацию организма. Однако при покупке важно обращать внимание на условия содержания и вылова, добавил «ФедералПресс».
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