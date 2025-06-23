Гастроэнтеролог Харитонов сообщил, что еда «всухомятку» не приводит к гастриту

Кандидат медицинских наук, автор книги «Мифы и легенды гастроэнтерологии» Андрей Харитонов опроверг бытующее мнение о вреде еды «всухомятку». В беседе с KP.RU опытный гастроэнтеролог подчеркнул, что такой способ питания не приводит к гастриту.

«В процессе жевания пищевой комок обильно смачивается слюной. Плюс сам желудочный сок — жидкость. Максимум, что вы можете испытать — дискомфорт из-за нехватки слюны», — пояснил врач.

Специалист подчеркнул, что для организма не имеет значения, поступит ли жидкость в желудок в виде напитка или в составе супа. По его словам, нет научных доказательств того, что первые блюда полезнее других видов пищи.

Харитонов также отметил, что гастрит встречается не у всех, как это принято считать. Для его определения необходима биопсия, а не просто гастроскопия.

Гастроэнтеролог добавил, что гастрит сам по себе болеть не может, так как в слизистой желудка нет нервных окончаний, воспринимающих боль.