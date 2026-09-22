Гастроэнтеролог Харитонов назвал частые причины тошноты и изжоги

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Андрей Харитонов объяснил, что тошнота после жирной пищи чаще связана с функциональными расстройствами, а не с болезнями поджелудочной железы или желчного пузыря, сообщает kp.ru .

По словам Харитонова, среди распространенных причин тошноты — функциональная диспепсия, при которой возникают боль, тяжесть и переполнение в желудке, а также функциональная тошнота без других жалоб. Еще одной причиной могут быть мигрень, головокружение и побочные эффекты лекарств.

Панкреатит и холецистит, отметил врач, встречаются реже. При этих заболеваниях тошнота обычно сопровождается сильной болью в животе, а при воспалении желчного пузыря может повышаться температура. Паразиты также редко становятся причиной тошноты.

Изжогой медики называют жжение за грудиной. Если она возникает чаще раза в неделю, причиной может быть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Для диагностики используют гастроскопию, а лечение назначает врач. Харитонов предупредил, что сода может усилить рефлюкс, а при частой изжоге не стоит откладывать обследование: нелеченая болезнь повышает риск рака пищевода.