Гастроэнтеролог Харченко опровергла существование «синдрома дырявого кишечника»

Понятие «синдром дырявого кишечника» появилось в альтернативной медицине, но на самом деле его не существует. Врач-гастроэнтеролог Европейского медицинского центра Наталья Харченко объяснила «Газете.Ru» , что симптомы, которые приписывают этому несуществующему заболеванию, могут быть признаками вполне конкретных болезней.

По словам доктора, опасность ориентации на недостоверные источники заключается в том, что человек может начать лечение несуществующего диагноза. Это потеря времени и усугубление реальных проблем со здоровьем. Реальный сложный биологический процесс — это повышенная проницаемость кишечного эпителия.

Врач пояснила, что в норме между клетками слизистой оболочки кишечника существуют плотные межклеточные соединения, регулирующие проникновение веществ в кровоток. Нарушение этих механизмов действительно возможно, но требует точной диагностики, так как чаще всего это симптом, а не самостоятельное заболевание.

Симптомы, приписываемые «дырявому кишечнику» (нарушения стула, вздутие живота, сыпь, зуд, хроническую усталость), могут указывать на конкретные заболевания.