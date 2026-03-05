Гастроэнтеролог Фильков предупредил о вреде жареного картофеля для печени и почек

Гастроэнтеролог Виталий Фильков рассказал изданию «Поясним за Тагил» , что жареный картофель и другие крахмалистые продукты могут представлять серьезную угрозу для здоровья. При регулярном употреблении таких продуктов в них образуются вещества, которые способны повреждать ДНК и повышать риск развития онкологических заболеваний.

Наибольшая опасность возникает при жарке на высоких температурах, когда формируется акриламид. Чтобы снизить риски для печени, почек и молочных желез, врач рекомендовал выбирать более безопасные способы приготовления крахмалистых продуктов.

«Картофель можно запекать или готовить на пару. Варка и тушение практически не приводят к образованию акриламида», — пояснил он.

Также специалист обратил внимание на выбор растительных масел. Масла с высокой температурой дымления, такие как рапсовое или оливковое, при правильном использовании выделяют меньше канцерогенов. Главное — не перегревать масло выше 200 градусов.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что даже редкое употребление сильно прожаренной пищи может быть вредным, но систематическое регулярное потребление повышает риск гораздо сильнее.