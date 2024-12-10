Гастроэнтеролог Ермакова: сочетание огурцов и помидоров может вызвать вздутие живота

Гастроэнтеролог и терапевт Светлана Ермакова перечислила продукты, которые «не дружат» между собой. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам врача, из рациона стоит исключить дуэт помидоров и огурцов. Первые имеют кислую среду, вторые — щелочную.

«Они перевариваются совершенно по-разному: пока огурцы расщепляются, помидоры начинают бродить и вызывают вздутие живота и метеоризм», — пояснила медик.

Конфликтующим специалист назвала сочетание белого риса и рыбы. Крахмал и простые сахара, содержащиеся в крупе, препятствуют нормальному усвоению жирных кислот омега-3, к источникам которых относятся лососевые, добавила эксперт.