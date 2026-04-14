Гастроэнтеролог Дворянкин призвал обращаться к врачу, если урчание в животе сопровождается болью и диареей

Урчание в животе может быть естественным процессом, связанным с движением газов и жидкости в кишечнике, однако иногда оно становится симптомом проблем с желудочно-кишечным трактом. Как рассказал врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Иван Дворянкин в беседе с Life.ru , урчание возникает из-за сокращений мышц кишечника (перистальтики) и может указывать как на физиологические процессы, так и на патологии.

Если урчание не сопровождается другими симптомами, вероятная причина — особенности питания. Газообразующие продукты, быстрые перекусы или разговоры во время еды могут вызывать это явление. Однако при появлении боли, диареи или запора стоит обратиться к врачу.

Среди состояний, которые могут сопровождаться урчанием, специалист выделяет пищевую непереносимость (например, лактозы), синдром избыточного бактериального роста, внешнесекреторную недостаточность поджелудочной железы, воспалительные заболевания кишечника, запор и синдром раздраженного кишечника.

«Если урчание возникает без других симптомов, стоит обратить внимание на питание — как на состав рациона, так и на привычки приема пищи. В большинстве случаев причина кроется именно в этом», — пояснил врач.

При наличии сопутствующих симптомов самолечение не рекомендуется — необходимо проконсультироваться со специалистом для диагностики и назначения терапии.