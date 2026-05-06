Гастроэнтеролог Дианова рассказала, как проблемы с желчью могут влиять на настроение

Гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в интервью радио Sputnik объяснила связь между нарушениями оттока желчи и настроением человека.

Врач отметила, что холестаз — нарушение секреции желчи из клеток печени или ее оттока по желчевыводящим путям — может проявляться кожным зудом и влиять на психику человека, делая его более неврозным и возбудимым.

«Когда происходит медикаментозная коррекция этих проблем, самочувствие улучшается», — подчеркнула Дианова.

Гастроэнтеролог добавила, что нарушения пищевого поведения, такие как нерегулярный прием пищи и недостаток клетчатки, могут привести к проблемам с желчным пузырем. Она рекомендовала есть минимум три-четыре раза в день, включая в рацион клетчатку и растительные жиры.

Кроме того, по словам Диановой, нарушения желчеоттока могут влиять на перистальтику кишечника.

«Именно желчь является натуральным прокинетиком, то есть она запускает работу кишок», — пояснила гастроэнтеролог.