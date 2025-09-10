Гастроэнтеролог Дианова рассказала, что пальмовое масло богато витамином Е

«В нем большое количество витамина Е — по его содержанию это один из лидеров в сравнении с другими растительными маслами. Также в нем очень много каротиноидов — предшественников витамина А растительного происхождения», — привел слова специалиста сайт RT.

Доктор подчеркнула, что особенно полезно нерафинированное пальмовое масло. В то же время врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко отметил, что трансжиры однозначно вредны и их следует исключать из рациона.