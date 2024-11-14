Гастроэнтеролог Дианова: питание по графику поможет избежать срывов во время диеты

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как избежать срывов во время попыток похудеть. Важным правилом она назвала регулярное питание, сообщило Ura.ru .

Врач посоветовала желающим сбросить вес питаться по графику. Завтракать, обедать и ужинать необходимо примерно в одно и то же время каждый день.

«Если у человека ненормированный график: то он поел, то не поел — у него обязательно будут срывы. Особенно, если у него высокий уровень стресса», — пояснила медик.

Специалист также посоветовала разобраться с психологическими проблемами. Именно эмоциональное напряжение заставляет человека есть больше сладкого.