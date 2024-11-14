Гастроэнтеролог Дианова: питание по графику поможет избежать срывов во время диеты
Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как избежать срывов во время попыток похудеть. Важным правилом она назвала регулярное питание, сообщило Ura.ru.
Врач посоветовала желающим сбросить вес питаться по графику. Завтракать, обедать и ужинать необходимо примерно в одно и то же время каждый день.
«Если у человека ненормированный график: то он поел, то не поел — у него обязательно будут срывы. Особенно, если у него высокий уровень стресса», — пояснила медик.
Специалист также посоветовала разобраться с психологическими проблемами. Именно эмоциональное напряжение заставляет человека есть больше сладкого.
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