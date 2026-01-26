Гастроэнтеролог Дианова отметила, что продукты из растительного белка помогают при рефлюксной болезни

Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова рассказала «Газете.Ru» , что продукты из растительного белка могут снизить частоту и силу изжоги при рефлюксной болезни.

По словам врача, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое рецидивирующее заболевание, при котором содержимое желудка и/или двенадцатиперстной кишки регулярно забрасывается в пищевод. У пациентов с ГЭРБ часто наблюдается преобладание животных жиров и белков в рационе, а также дефицит клетчатки. Наблюдательные исследования показывают, что симптомы заболевания значительно снижаются при вегетарианской или веганской диете.

Клиническое исследование, проведенное на базе «ФИЦ питания и биотехнологии», подтвердило, что включение растительных альтернатив в диету пациентов с ГЭРБ приводит к уменьшению симптомов рефлюксной болезни. Это связано с тем, что пищевые волокна в растительных рационах влияют на моторику пищевода, снижают чувствительность рецепторов к рефлюксу и риски повреждений слизистой.

Таким образом, растительный белок может быть полезен при рефлюксной болезни благодаря более быстрой эвакуации содержимого желудка и меньшему стимулированию холецистокинина, который снижает тонус нижнего пищеводного сфинктера, подчеркнула Дианова.