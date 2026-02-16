Гастроэнтеролог Чулев предупредил о возможной опасности супа для желудка

Врач-гастроэнтеролог Максим Чулев развеял миф о безусловной пользе супа для желудка. В интервью «Газете.Ru» специалист подчеркнул, что суп не обладает уникальными свойствами, благотворно влияющими на орган.

По его словам, напротив, наваристые и острые бульоны могут стимулировать выработку желудочного сока и раздражать слизистую оболочку желудка. Чулев отметил, что представление о пользе супа больше основано на традициях, чем на научных данных, написал сайт NEWS.ru.

Доктор подчеркнул важность сбалансированного рациона, включающего достаточное количество белков, углеводов и витаминов. Врач рекомендовал отдавать предпочтение легким овощным супам или супам-пюре, которые создают чувство сытости и помогают поддерживать водный баланс.