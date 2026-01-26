Гастроэнтеролог Чистик рассказала, что чеснок, красное мясо и редис влияют на появление неприятного запаха тела

Некоторые продукты могут стать причиной неприятного запаха тела. Это происходит из-за того, что в них содержатся сера, аминокислоты или другие вещества, которые потом выводятся через пот. Среди таких продуктов — красное мясо, чеснок, лук, капуста, редис и специи, например, карри. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик в интервью РИА «Новости» .

Как отметила доктор, красное мясо медленно переваривается и выделяет специфические аминокислоты. Из-за этого появляется стойкий запах, который может сохраняться несколько часов или даже недель.

Также специалист отметила, что чеснок, лук, карри и капуста содержат серу. Газы, которые образуются при их употреблении, проникают через кожу и усиливают запах на несколько дней, привела слова врача «СвободнаяПресса».

Кроме того, редис, редька и продукты с клетчаткой, такие как отруби и злаки, при переедании провоцируют образование газов, которые влияют на запах пота, подчеркнула Чистик.