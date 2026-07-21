Гастроэнтеролог Чистик предупредила об опасности сочетания пива с шашлыками

Гастроэнтеролог Ольга Чистик из Скандинавского Центра Здоровья сообщила « Газете.Ru », что сочетание шашлыка и пива может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Употребление этих продуктов вместе способно вызвать обострение подагры и панкреатита.

По словам специалиста, главная проблема кроется в высоком содержании пуринов в жирном жареном мясе и пиве. Эти вещества расщепляются до мочевой кислоты, и их сочетание может вызвать ее резкий скачок в крови. У людей с предрасположенностью это может спровоцировать приступ подагры, проявляющийся в виде острого воспаления сустава, написало Ura.ru.

Кроме того, употребление пива с шашлыком может негативно сказаться на поджелудочной железе. Жирное мясо требует мощного выброса ферментов, а алкоголь вызывает спазм сфинктера Одди. В результате ферменты копятся внутри железы и начинают переваривать ее собственные ткани, что может привести к острому панкреатиту.

Врач также отметила, что взаимодействие пива с продуктами окисления мяса на мангале в долгосрочной перспективе повышает риск рака желудка и пищевода.

Для минимизации вреда Ольга Чистик рекомендует на каждые 0,5 литра пива выпивать 0,5 литра обычной воды. Начинать застолье лучше с овощей и хлеба, делая паузы между порциями шашлыка. Также следует избегать употребления обугленных кусков мяса и учитывать, что колбаски и копчености с пивом сочетаются еще хуже, чем шашлык.