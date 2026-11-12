Гастроэнтеролог Чистик предупредила, что избыток съедобных каштанов может привести к вздутию и тяжести в животе

Съедобные каштаны могут заменить привычные сладости, однако их избыток вызывает вздутие и тяжесть в животе. Об этом специалисты рассказали сайту «Известия» .

Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик напомнила, что городские конские каштаны ядовиты, поэтому продукт стоит покупать в магазинах. Съедобные каштаны богаты клетчаткой, но вводить их в рацион нужно постепенно: большая порция вызывает вздутие, особенно при синдроме раздраженного кишечника. Особая осторожность требуется при панкреатите и обострениях болезней ЖКТ.

Нутрициолог Анна Дивинская отметила, что запеченные плоды содержат сложные углеводы, витамины группы B, калий и магний. Доля жиров в них составляет лишь 1,5–2%, а калорийность — 180–210 ккал на 100 граммов. Для сбалансированного перекуса эксперт рекомендовала сочетать каштаны с источниками белка.