Гастроэнтеролог Чистик посоветовала не есть мякоть арбуза у корки

Врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик рекомендовала оставлять два-три сантиметра мякоти у белой части арбуза и не есть ягоду натощак, сообщает RT .

Здоровым взрослым арбузные косточки не вредят, рассказала Чистик. Детям до четырех лет лучше давать мякоть без косточек, а людям с нарушенной проходимостью кишечника стоит их избегать.

Врач посоветовала съедать за раз 200-300 г арбуза — два-три средних ломтя без корки. За сутки лучше ограничиться примерно 400 г и не добавлять другие сладкие фрукты.

«За сутки разумно оставаться в пределах примерно 400 г, и лучше, если в этот день арбуз будет единственным сладким фруктом», — сказала Чистик.

Она рекомендовала есть арбуз через час-полтора после основного приема пищи, но не натощак и не поздно вечером. Разрезанный плод нужно хранить в холодильнике под пленкой не более суток. По словам врача, мякоть у корки содержит больше нитратов, поэтому последние два-три сантиметра до белой части лучше не есть.