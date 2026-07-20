Гастроэнтеролог Чистик отметила, что стакан теплой воды после сна помогает улучшить пищеварение

Гастроэнтеролог Ольга Чистик поделилась с сайтом «Газета.Ru» рекомендациями по улучшению работы пищеварительной системы. По ее словам, многие проблемы с пищеварением возникают из-за повседневных привычек, а не из-за генетики или редких заболеваний.

Чистик посоветовала начинать день со стакана теплой воды. Так, 200–300 миллилитров воды за 20 минут до завтрака помогают запустить перистальтику и способствуют работе желчного пузыря. Холодная вода, по ее словам, может вызвать спазм и хуже влияет на организм, отметил KP.RU.

Среди других рекомендаций врача — соблюдение режима приема пищи, медленное пережевывание еды, отказ от еды за три часа до сна, употребление не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, регулярные физические движения и полноценный сон не менее семи часов.