Гастроэнтеролог Бесов напомнил, что в пакетированных соках сохраняется мало витаминов

Врач-гастроэнтеролог Александр Бесов рассказал сайту телеканала «Санкт-Петербург» о ситуациях, когда употребление соков может оказать негативное воздействие на здоровье.

По словам эксперта, вопрос заключается в том, какие соки предпочесть: пакетированные или свежевыжатые. Хотя в первом варианте сохраняются некоторые витамины, специалисты все же рекомендуют использовать соковыжималки для приготовления свежих напитков.

Если сравнивать оба типа соков с точки зрения содержания витаминов, то следует отметить, что термическая обработка пакетированных соков приводит к снижению уровня витамина C и витаминов группы B. Кроме того, из-за добавок и сиропов, пакетированные соки часто содержат большое количество сахара.

Соки, богатые углеводами, не нужно пить натощак, так как сахар быстро попадает в кровь и стимулирует выработку инсулина. Чтобы избежать стресса для организма, лучше пить фруктовые напитки через час после еды.