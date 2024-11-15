Гастроэнтеролог Бережная заявила, что соевый белок уступает мясу по составу аминокислот

Соя и продукты с содержанием соевого белка на деле не так безобидны для здоровья, как кажется. В их составе нет необходимых для жизнедеятельности аминокислот, которые есть в мясе, рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik .

Врач отметила, что соевый белок содержится в мясных полуфабрикатах, колбасных изделиях, сырах и даже в питании для детей. Однако в нашей популяции около 40% населения страдают от аллергии на сою, часто она выражается в перекрестной форме.

Кроме того, соя содержит вещества, которые нарушают всасываемость витамина В12 и железа. Частое употребление соевого белка и скудный рацион могут привести к развитию железодефицитной анемии, резюмировала Бережная.