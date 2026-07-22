Гастроэнтеролог Бережная рекомендовала хранить фрукты и овощи при комнатной температуре

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная сообщила «Газете.Ru» , что овощи и фрукты, долго хранящиеся в холодильнике, теряют полезные свойства. Лучше держать их при комнатной температуре или покупать небольшими партиями.

Бережная отметила, что ягоды, клубника и черешня портятся очень быстро из-за короткого срока хранения. Поэтому важно не допускать их порчи, приобретая в ограниченном количестве. Хотя в холодильнике есть специальные отделения для фруктов, длительное хранение снижает содержание полезных веществ, написал KP.RU.

Регулярное употребление ягод обогащает рацион клетчаткой, витамином C и полифенолами, что поддерживает здоровье сердца, сосудов и обмен веществ, а также помогает сохранять нормальное артериальное давление.