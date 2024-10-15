Гастроэнтеролог Бережная: натуральный кофе нормализует уровень холестерина и артериальное давление

Кофе обладает удивительной способностью снижать высокое артериальное давление и повышать низкое. Однако пользу несет только натуральный напиток без добавок, отметила гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная в интервью kp.ru .

По ее словам, при производстве растворимого кофе зерна теряют естественный аромат и лечебные свойства, поэтому компании прибегают к химическим соединениям для усиления вкуса. Такой напиток может негативно отразиться на работе надпочечников.

Употребление натурального кофе снижает уровень холестерина и снижает риски повторных инфарктов. Допустимая дневная норма — до четырех чашек ароматного напитка, заключила врач.