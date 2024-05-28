Гастроэнтеролог Бережная: чеснок и куркума могут вызывать боли в животе

Приправы можно употреблять ежедневно в маленьких количествах, однако злоупотреблять ими не стоит. Так, чеснок и куркума могут вызывать боли в животе, рассказала гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, специи также способны спровоцировать острые аллергические реакции. Некоторые приправы играют роль стрессового стимулятора для организма и повышают артериальное давление.

Особенно вредны приправы для людей с панкреатитом, холециститом, язвой желудка и сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметила Бережная.

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