Гастроэнтеролог Белоусов рассказал о пользе смородины и нормах ее употребления

Фото: Семейная ферма «Цыпарк» в Истре - место для отдыха с детьми на природе / Медиасток.рф

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов сообщил URA.RU , что употребление 100–200 граммов смородины в день может обеспечить значительную часть суточной нормы витамина С и других полезных веществ.

Евгений Белоусов отметил, что смородина содержит витамины группы В, А, С и Е, а также минералы. Благодаря этому она способствует нормальной работе нервной системы, сердца и сосудов. Пектин и клетчатка в составе смородины улучшают пищеварение, а природные фитонциды и дубильные вещества обладают противовоспалительными свойствами.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что максимальную пользу приносит свежая смородина, выращенная в естественных условиях и собранная в сезон. Замороженные ягоды также остаются ценным продуктом, так как при заморозке сохраняется большая часть витаминов и антиоксидантов.

Доктор предупредил, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения, употребление кислых ягод лучше ограничить и предварительно проконсультироваться с врачом.

Также врач отметил, что разные сорта смородины — черный, красный и белый — дополняют друг друга и позволяют получить широкий спектр витаминов, минералов и антиоксидантов.