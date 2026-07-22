Гастроэнтеролог Белоусов предостерег от употребления более 1,5 кг арбуза в день

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в интервью сайту «Газета.RU» рассказал о безопасной порции арбуза для здоровья. Для здорового человека рекомендуется съедать около 300–500 граммов арбуза за один раз, а в течение дня — не более 1–1,5 килограмма, при условии отсутствия других значительных источников сахара и медицинских противопоказаний.

Доктор пояснил, что арбуз состоит примерно на 90% из воды, но это не значит, что его можно есть без ограничений. В мякоти содержится много быстрых углеводов, которые могут вызвать дискомфорт, если съесть много арбуза за короткое время. Возможны ощущения переполнения желудка, вздутие и частое мочеиспускание, отметил KP.RU.

Людям с заболеваниями почек, сердечной недостаточностью, склонностью к отекам и некоторыми нарушениями обмена веществ нужно быть особенно осторожными. Большое количество арбуза увеличивает объем жидкости, который должен переработать организм, что может быть нежелательным при проблемах с почками или сердечно-сосудистой системой.

Для детей с трех лет нормальная порция арбуза составляет 50–80 граммов, которую можно увеличить до 150 граммов, если ребенок хорошо переносит фрукт.