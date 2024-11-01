Гастроэнтеролог Белоусов: одновременное употребление белков и углеводов может привести к проблемам с ЖКТ

На длительность процесса пищеварения влияет множество факторов. О том, какие комбинации продуктов, могут спровоцировать проблемы в желудочно-кишечном тракте, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Так, одновременное употребление в пищу белков и углеводов может привести к замедлению процесса пищеварения, а это в конечном итоге станет причиной дискомфорта, приводит слова специалиста «ФедералПресс».

Белоусов подчеркнул, что важно с умом сочетать различные блюда и внимательно следить за своим самочувствием после трапезы. Как правило, на обработку продуктов, богатых жирами и белками, у организма уходит больше времени и ресурсов.