Гастроэнтеролог Белева рассказала, что с возрастом человеку нужно больше витамина D и кальция | 360°

Здоровье 27 апреля 2024, 16:11 Гастроэнтеролог Белева рассказала, что с возрастом человеку нужно больше витамина D и кальция

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Врач-гастроэнтеролог Эльвира Белева в беседе с изданием UfaTime.ru рассказала, что с возрастом человек нуждается в большей дозировке витамина D и кальция. Это связано, прежде всего, с изменениями в пищеварении и хроническими заболеваниями.

Возрастные изменения оказывают влияние на эффективность пищеварительной системы и потребность в определенных витаминах и минералах. Хронические болезни могут требовать специфических изменений в питании, особенно, если речь идет о гипертонии и сахарном диабете второго типа, написали 7Дней.

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Людям старше 40 лет медик порекомендовала употреблять больше полноценных белков, которые замедляют снижение мышечной массы, и фрукты и овощи, богатые витаминами и клетчаткой.