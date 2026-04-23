Гастроэнтеролог Байо назвал энергетики и острую пищу провокаторами язвы желудка

Гастроэнтеролог Олег Байо рассказал в беседе с РИАМО , какие продукты могут привести к развитию язвы желудка.

По словам специалиста, особенно опасны острые и пряные блюда: они стимулируют выработку соляной кислоты, что повышает кислотность желудочного сока и увеличивает риск повреждения слизистой оболочки желудка.

«Еще одним фактором риска являются напитки с кофеином, в первую очередь кофе и энергетики», — отметил врач.

Кроме того, вероятность развития язвы повышают продукты с высокой кислотностью: цитрусовые, томаты, яблоки и уксус, добавил сайт KP.RU.