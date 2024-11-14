Гастроэнтеролог Антюфеева: употребление энергетиков на голодный желудок повышает риски развития гастрита и язв

Злоупотребление энергетическими напитками может оказать негативное воздействие на здоровье желудочно-кишечного тракта. Так, у любителей энергетиков повышается вероятность развития гастрита, образования язв и эрозий, предупредила врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева в разговоре с «Газетой.ru» .

Она отметила, что в состав этих напитков входят ингредиенты, которые дают так называемую «быструю энергию» и могут вызвать повышение кислотности в желудке, воздействующую на слизистую. Особенно опасно употребление энергетиков натощак, приводит слова специалиста сайт kp.ru.

Врач посоветовала не злоупотреблять подобными напитками, а в качестве источников энергии отдавать предпочтение правильному питанию, физической активности и качественному сну.