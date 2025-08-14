Гастроэнтеролог Антюфеева отметила, что изжогу могут вызывать жирные сорта мяса

По словам врача, изжогу нельзя игнорировать, поскольку это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Длительное воздействие кислоты на слизистую пищевода повышает риск кровотечений, сужений, хронического воспаления и даже рака пищевода, написал KP.RU.

Гастроэнтеролог отметила, что изжогу могут вызывать жирные сорта мяса и птицы, сало, маргарин, сливки, жирная рыба. Также к причинам появления изжоги относятся острые соусы, лук, чеснок, перец, томаты и томатный сок. Вызвать жжение могут и мучные изделия: макароны, сдоба, булочки, торты.