Гастроэнтеролог Андрианова развеяла миф о необходимости ежедневного употребления супа

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Андрианова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что современные исследования подтверждают: употребление супов не является обязательным для всех людей.

По ее мнению, все зависит от индивидуальных предпочтений. Однако в некоторых случаях есть супы целесообразно.

Гастроэнтеролог пояснила, что супы с овощами могут повысить объем потребляемой клетчатки. Также такие блюда могут стать основным питанием во время восстановления после операций на желудочно-кишечном тракте, добавил RT.