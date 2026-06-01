Гастроэнтеролог Андрианова перечислила продукты, которые приводят к повышенному газообразованию

Гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Андрианова рассказала сайту Lenta.ru о продуктах, которые могут спровоцировать метеоризм.

По словам врача, повышенное газообразование часто вызывают бобовые, такие как чечевица, горох и соя, а также некоторые фрукты и овощи: груши, абрикосы, персики, яблоки, цветная и брюссельская капуста, лук, спаржа и баклажаны.

Кроме того, метеоризм могут вызвать продукты с сахарозаменителями, например конфеты, шоколад или печенье. Также в группу риска попадают молочные и кисломолочные продукты, включая молоко, кефир, йогурт и творог, отметил KP.RU.

Андрианова подчеркнула, что газированные напитки и алкоголь также могут привести к метеоризму. В случае газированных напитков дело в избытке пузырьков углекислоты, а алкоголь негативно влияет на микробиоту кишечника и может нарушать его моторику.

Врач отметила, что употребление жирных продуктов может вызвать метеоризм, так как жиры замедляют моторику желудка и приводят к более длительному перевариванию пищи.