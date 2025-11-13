Гастроэнтеролог Андреев предупредил о рисках отказа от молочных продуктов

Гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александр Андреев в беседе с сайтом Lenta.ru сообщил, что исключение молочных продуктов из рациона может иметь негативные последствия для здоровья.

По словам специалиста, молочные продукты содержат белок, витамины и микроэлементы, которые необходимы для поддержания здоровья костей, профилактики остеопороза и нормальной работы мышц и нервной системы.

«Отдельного внимания заслуживают кисломолочные продукты, отказ от которых может негативно сказаться на работе кишечника, пищеварительных процессах и на работе иммунной системы», — привел слова доктора RT.

Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ИА НСН отметила, что сахар и продукты, содержащие его, являются лидерами по бесполезным калориям.