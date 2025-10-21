Футболистки «Зенита» присоединились к международной акции «Розовый октябрь»

Месяц борьбы с раком молочной железы проходит в России. Женская команда футбольного клуба «Зенит» совместно с фондом «Онкологика» решила принять участие в международной акции «Розовый октябрь». Газета «Петербургский дневник» узнала у игрока сине-бело-голубых и сборной России Вероники Куропаткиной, почему о таком диагнозе надо говорить открыто.

Спортсменка отметила, что ранняя диагностика повышает шансы на выздоровление до 95%, и призвала не откладывать визит к врачу. Она рассказала о креативных акциях, которые команда «Зенита» устраивает в поддержку женщин с раком молочной железы, включая окрашивание сетки ворот в розовый цвет во время домашнего матча.

Куропаткина считает, что коллективный жест команды может стать примером и мотивировать на действия. Футболистки зачастую являются неким символом силы и дисциплины, и их рекомендации о заботе о здоровье воспринимаются как искренние советы, подчеркнула собеседница.

Защитница «Зенита» также подчеркнула важность активного образа жизни для укрепления здоровья и призвала женщин не откладывать заботу о себе. Она отметила, что регулярное обследование организма — это минимум, который поможет сохранить здоровье.