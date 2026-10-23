Frontiers in Nutrition: сладкая газировка связана с повышенным риском болезни печени

Ученые выявили связь между употреблением сладкой газировки и повышенной вероятностью неалкогольной жировой болезни печени. Об этом сообщили авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition .

В работе приняли участие 18 506 взрослых жителей Южной Кореи, данные о которых были собраны в 2008–2011 годах. У 20,9% обследованных выявили признаки неалкогольной жировой болезни печени. При увеличении потребления газировки на одно стандартное отклонение риск возрастал примерно на 11%, пишет TheRussianNews.ru.

Недостаток физической активности также негативно влиял на здоровье печени. У мужчин малоподвижный образ жизни сопровождался повышением вероятности высокого уровня печеночного фермента АЛТ примерно на 20%.

Содержание жиров и углеводов в рационе при этом не показало значимой связи с заболеванием. Ученые также обнаружили, что информация о питании почти не улучшала точность прогнозирования жировой болезни печени по сравнению с данными о возрасте и образе жизни.

Авторы считают, что сладкие напитки и недостаток движения могут быть важными факторами, влияющими на здоровье печени.