Форум «Лекарственная безопасность» состоится 18 июня в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ. Архитектуру его деловой программы опубликовали в Сети.

На мероприятии планируются экспертные дискуссии об актуальных проблемах фармацевтической отрасли, а также диалоги с иностранными партнерами о возможности совместных проектов. Среди тем, которые могут рассмотреть, — влияние искусственного интеллекта на отрасль, социально значимые заболевания, а также проблемы интеллектуальной собственности.

«Обеспечение лекарственной безопасности является одним из ключевых элементов фундамента для построения здорового общества, достижения целей в области активного долголетия», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

Также на территории Петербургского международного экономического форума будет работать пространство «Здоровое общество», где обсудят ключевые вопросы здравоохранения.