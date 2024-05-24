Форум «Лекарственная безопасность» представил расширенную деловую программу

На форуме «Лекарственная безопасность» в рамках ПМЭФ-2024 пройдут экспертные сессии, круглые столы, а также заседание регуляторов стран БРИКС в сфере обращения медицинской продукции и представителей фармацевтического бизнеса. Его расширенную деловую программу опубликовали на официальном сайте Российского фармацевтического форума.

Организаторами выступили фонд «Росконгресс» и Министерство здравоохранения России при поддержке комитета по охране здоровья Госдумы.

«Лекарственная безопасность, обеспечение граждан доступными, эффективными, качественными лекарственными средствами — безусловный приоритет нашей работы», — подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко.

Он напомнил, что направленные на развитие отечественной фармацевтической промышленности и обеспечение лекарственного суверенитета инициативы поддерживают на государственном уровне. Кроме того, в стране успешно разрабатывают новые перспективные лекарства.

«Сегодня доля российских лекарств на рынке увеличивается, растет и экспортный потенциал отрасли, что является показателем качества, безопасности и доступности выпускаемой продукции», — сказал Мурашко.

В рамках деловой программы форума пройдет сессия «Новые подходы к обращению лекарственных препаратов». На ней обсудят перспективы развития и использования системы мониторинга движения препаратов, обеспечение прозрачности и безопасности в секторе онлайн-торговли лекарствами и другие актуальные вопросы.

Участники сессии «Инновационная фармацевтика на пути к прогрессу. Как стимулировать развитие отрасли?» рассмотрят лучшие отечественные и международные практики и кейсы финансирования фармацевтических инноваций. А сессию «Женщины в фармацевтике и здравоохранении: вместе за здоровое общество» посвятят роли женщин в системе здравоохранения.