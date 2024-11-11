Россияне, придерживающие правильного питания, чаще всего готовят булгур и салаты. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, проведенное ко Дню фитнеса медиаплатформой о еде Food.ru.

Самым популярным рецептом стал булгур с овощами. Им интересовались более 71 тысячи раз. Второе по популярности занял капустный салат. На третьем — полюбившаяся худеющим «Щетка».

Наконец, замыкают пятерку лидеров салат «Чемпион» и диетический суп. Первый готовится из огурца, капусты, болгарского перца и зелени, второй — с добавлением гречневой крупы.

Популятнее всего рецепты правильного питания в столицах и Нижнем Новгороде.