Флорист Тарасова назвала букеты из роз и тюльпанов наиболее безопасными для аллергиков
Розы и тюльпаны — это цветы, которые реже всего вызывают аллергию. Об этом «Газете.ru» рассказала флорист-декоратор Дарья Тарасова.
Она объяснила, что именно эти цветы лучше всего выбирать для букета невесты. Если девушка очень подвержена раздражителям, то также подойдут сухоцветы.
«Стоит обратить внимание на популярные в этом сезоне гвоздики и розы без сильного аромата. К не аллергенным видам цветов также относятся тюльпаны и эустомы», — отметила флорист.
Как добавил сайт KP.RU, также сейчас на рынке много искусственных цветов высокого качества. По внешнему виду их практически невозможно отличить от настоящих.
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