Флорист Тарасова назвала букеты из роз и тюльпанов наиболее безопасными для аллергиков

Розы и тюльпаны — это цветы, которые реже всего вызывают аллергию. Об этом «Газете.ru» рассказала флорист-декоратор Дарья Тарасова.

Она объяснила, что именно эти цветы лучше всего выбирать для букета невесты. Если девушка очень подвержена раздражителям, то также подойдут сухоцветы.

«Стоит обратить внимание на популярные в этом сезоне гвоздики и розы без сильного аромата. К не аллергенным видам цветов также относятся тюльпаны и эустомы», — отметила флорист.

Как добавил сайт KP.RU, также сейчас на рынке много искусственных цветов высокого качества. По внешнему виду их практически невозможно отличить от настоящих.